Мошенники обокрали жителя Обнинска, пообещав бонусы на карту

Житель Обнинска стал жертвой мошенников, попавшись на новую уловку. Об этом сегодня, 11 сентября, рассказали в пресс-службе ОМВД по городу Обнинску.

Со слов потерпевшего, ему позвонил сотрудник банка и сообщил о том, что ему как клиенту с положительной кредитной историей, положено зачисление бонусов, которыми он может расплачиваться при приобретении товаров и оказании услуг. Поверив, мужчина согласился выполнить ряд условий, необходимых для осуществления процедуры. По просьбе мошеннника он назвал номер и пин-код своей банковской карты. Однако вместо зачисления бонусов со счета карты были списаны сбережения клиента.

Возбуждено уголовное дело. Мошенники разыскиваются.