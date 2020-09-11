Калужанин тайком сдавал украшения возлюбленной в ломбард

В калужскую полицию обратилась женщина с заявлением о хищении с ее банковского счета 50 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 11 сентября, в областном УМВД.

Об исчезновении денег калужанка узнала, просмотрев баланс счета в личном кабинете. Кроме этого, пропали ее банковская карта и золотые украшения, общей стоимостью более 80 тысяч рублей.

Оказалось, что и деньги, и украшения украл ее же сожитель, ранее судимый 41-летний калужанин, проживавший вместе с женщиной.

По версии полиции, мужчина на протяжении нескольких дней похищал из квартиры своей сожительницы ее золотые украшения, которые сдавал в ломбард. Также незаметно для хозяйки, он вытащил из ее сумки банковскую карту, после чего снял с нее денежные средства через банкомат.

Как пояснил подозреваемый, деньги ему нужны были на приобретение спиртного.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.