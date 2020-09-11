В Калужской области ограбили 15-летнего школьника

В Обнинске ограбили 15-летнего школьника. В пятницу, 11 сентября, об этом деле рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Подозреваемыми по делу проходят жители наукограда 18 и 20 лет.

- 1 июня 2020 года в вечернее время подозреваемые находились в одной компании с 15-летним юношей, - рассказывают свою версию в СК. - Увидев у молодого человека дорогие наручные часы, соучастники решили ограбить его. Применив к потерпевшему насилие, подозреваемые сняли с руки 15-летнего юноши часы стоимостью 20 тысяч рублей и с похищенным скрылись.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Расследование сейчас продолжается.

Тем временем

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