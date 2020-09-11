В Калужской области изнасиловали 13-летнюю школьницу

В Обнинске 22-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. В пятницу, 11 сентября, подробности рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый гулял по Обнинску со своей 13-летней знакомой. Молодые люди употребили спиртное, школьница почувствовала себя плохо.

- После этого злоумышленник пригласил малолетнюю к себе домой, где они продолжили общение, а затем молодой человек изнасиловал потерпевшую, - отмечают в СК.

О происшествии девушка никому не сказала. Но о преступлении стало известно в начале 2020 года.

- В рамках проверки по факту самовольного ухода несовершеннолетней из дома следователи установили, что школьница некомфортно чувствует себя в семье, старается больше времени проводить вне дома, - говорят следователи. - После обнаружения ее местонахождения по результатам медицинского освидетельствования был выявлен факт совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По статье «Изнасилование малолетней» 22-летнему жителю Обнинска грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.

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