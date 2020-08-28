В Калуге чиновника горуправы пытались подкупить за 6 миллионов

В Калуге завершилось расследование по уголовному делу 50-летнего москвича, который руководит некоммерческим фондом в Калуге. Его обвиняют в коммерческом подкупе и покушении на дачу взятки, сообщает в пятницу, 28 августа, калужское региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в декабре 2019 года этот человек лично получил от инвестора 11 миллионов рублей за одобрение и подписание договора продажи доли в уставном капитале дочерней фирмы фонда.

- Из указанной суммы 6 миллионов рублей обвиняемый планировал передать заместителю городского головы - начальнику управления экономики и имущественных отношений Калуги за содействие в совершении сделки, - рассказали в СК.

Перед передачей денег представитель инвестора и заместитель городского головы обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали. К представителю городской управы у следствия нет никаких претензий.

В ближайшее время по этому делу начнётся суд.

О каком именно чиновнике идёт речь, в СК не уточняют. Отметим, что до декабря 2019 года начальника управления экономики и имущественных отношений в горуправе не было, его обязанности исполнял заместитель начальника управления Виталий Еремеев, который как раз в конце года ушёл в отставку. А 20 декабря начальником управления назначен Дмитрий Денисов, который спустя три дня стал врио городского головы.

Тем временем

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