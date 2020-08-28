В Калуге парковки станут бесплатными на День города

В субботу и воскресенье, 29-30 августа, в Калуге парковки на центральных улицах будут бесплатными, сообщает городская управа. Это связано с проведением праздничных мероприятий на День города.
- В прежний режим работы парковки вернутся в понедельник, 31 августа, в 09:00, - сообщает городская управа.
На сегодня в городе 90 парковочных зон, рассчитанных на 1135 мест.
Ранее мы публиковали полную афишу Дня города в Калуге.
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