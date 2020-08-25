В Обнинске задержали трех наркодилеров

В Обнинске по подозрению в сбыте наркотиков задержаны трое местных жителей, сообщили во вторник, 25 августа, в областном УМВД. Молодым людям 18, 19 и 20 лет.

По версии полиции, подозреваемые осуществляли сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупном и особо крупном размерах путем организации тайниковых закладок в различных местах лесных массивов, расположенных на территории города Обнинска и Калуги. Было установлено, что запрещенные препараты приобретались бесконтактным способом через систему «тайников-закладок» на территории Боровского района.

Квартиру одного из задержанных обыскали. В ней было обнаружено и изъято порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это наркотик.

Также в Обнинске были обнаружены и изъяты две тайниковые закладки с неизвестным веществом, которое в настоящее время направлено на исследование.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.