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На калужанку повесили кредит в 1,2 миллиона рублей без её согласия

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.08.2020 12:59 0 1043
На калужанку повесили кредит в 1,2 миллиона рублей без её согласия

В Калужской области возбудили уголовное дело по факту покушения на кражу денег со счёта женщины. Подозреваемым по нему проходит 21-летний мужчина из Малоярославецкого района.

- Местный житель нашел объявление о продаже мебели на одном из сайтов, после чего позвонил по контактному телефону и сообщил продавцу, что желает незамедлительно приобрести товар, но сам якобы за ним приехать не может, а вместо себя пришлет курьера, - рассказали 18 августа в УМВД по Калужской области. - В ходе телефонного разговора лжепокупатель настойчиво попросил продавца сообщить ему реквизиты банковской карты и код доступа к личному кабинету, чтобы, перечислить за товар всю необходимую сумму. Автор объявления обрадовалась, что ей так быстро удалось реализовать мебель, утратила бдительность и сообщила незнакомцу конфиденциальную информацию, позволяющую дистанционно управлять электронными счетами.

Вскоре на карту женщины пришла гораздо большая сумма – 1,2 миллиона рублей. Получив СМС мобильного банка, она тут же заблокировала карту и обратилась в полицию.

Как оказалось, через онлайн-банк преступник оформил на женщину кредит. Деньги он собирался забрать себе, но не успел.

Расследование сейчас продолжается.

Тем временем

На гиблом перекрёстке в Калуге произошло очередное ДТП. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.08.2020 12:59 0 1043
Тэги: криминал банк деньги
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