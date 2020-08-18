На гиблом перекрёстке в Калуге произошло очередное ДТП

Около 10 утра в понедельник, 17 августа, на перекрёстке улиц Степана Разина и Тульской в Калуге произошло очередное ДТП.

По предварительным данным, 31-летний водитель ехал по Степана Разина и поворачивал налево на Тульскую в сторону улицы Николо-Козинской. В этот момент со стороны площади Победы ехала 26-летняя девушка на «Хендае». После столкновения «Хендай» частично вынесло на тротуар.

Различные травмы получила девушка, которая находилась за рулём «Хендая», сообщили в УГИБДД по Калужской области.

Отметим, что на этом перекрёстке регулярно происходят подобные аварии. Те, кто едет по Степана Разина снизу и поворачивает налево на Тульскую, не всегда могут увидеть встречный поток из-за ограждения и кустов. А разметки, которая бы обязывала водителей не заезжать за стоп-линию посередине перекрёстка, пока не загорится зелёный, там нет.

Машина вылетела на тротуар, но никто из пешеходов, к счастью, не пострадал.

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