У калужанки украли ковш от бульдозера

В Малоярославецком районе с земельного участка местной жительницы украли ковш от бульдозера, вилы и лопаты. Хозяйка обнаружила пропажу, когда в очередной раз туда приехала, сообщает в четверг, 6 августа, УМВД по Калужской области.

Вскоре подозреваемых нашли – это мужчины 26 и 27 лет.

- Они сознались в содеянном и пояснили, что неоднократно бывали в этой деревне и прекрасно знали, что на территории одного из домов лежит черный металл, - отмечают в полиции. - Приехав на грузовой машине, принадлежащей одному из подозреваемых и беспрепятственно проникнув на территорию двора, молодые люди погрузили в кузов приглянувшееся им имущество и отправились в ближайший пункт приема металлолома. Полученными денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

На данный момент известно, что расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», продолжается. Похищенный металл изъяли из пункта приема и скоро обещают вернуть хозяйке.

Тем временем

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