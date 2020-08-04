В Калужской области внучка украла 13 тысяч с карточки бабушки

В Дзержинском районе вынесен приговор 24-летней женщине, которая тайно похитила деньги с карточки своей бабушки, сообщили сегодня, 4 августа, в областной прокуратуре.

В мае 2020 года подсудимая, зная, что у ее бабушки имеются деньги на карте, пришла в салон сотовой связи, чтобы купить сим-карту на ее имя. Продавцов она обманула, сказав, что бабушка больна.

Новую сим-карту женщина вставила в свой телефон и при помощи «Мобильного банка» перевела деньги себе на баланс сотового телефона, а также на счета своих знакомых и на банковские счета неустановленных лиц.

Всего подсудимая похитила с банковской карты бабушки около 13 тысяч рублей.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.