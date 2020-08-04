Как мошенники обманули калужан на 2 миллиона рублей

В Калужской области шесть человек, в том числе троих несовершеннолетних, обвиняют в краже денег с банковских карт жителей региона. Подробнее об этом деле во вторник, 4 августа, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Всего известно о 17 случаях краж на общую сумму более 2 миллионов рублей.

- Члены группы выбирали в интернете объявления о продаже имущества, звонили владельцам и представлялись покупателями, - рассказали в калужском СК. - Обвиняемые договаривались с собственниками о переводе денег за покупку онлайн. В ходе разговора с злоумышленниками потерпевшие сообщали им данные своих карт, с помощью которых совершались хищения денег со счетов владельцев.

Следователи отмечают, что преступники объединились в группу «на этнической основе». Несовершеннолетним подозреваемым 16-17 лет.

- В настоящее время два совершеннолетних члена группы содержатся под стражей, трем несовершеннолетним обвиняемым на период следствия была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, один участник преступной группы разыскивается, - подчёркивают следователи. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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