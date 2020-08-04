58-летний калужанин 31 год провёл в тюрьме и опять сядет

В Жиздринском районе Калужской области мужчина ворвался в дом к пожилой женщине и забрал у неё продукты и 300 рублей. Внук потерпевшей написал заявление в полицию.

- Чтобы попасть в дом, он представился специалистом по ремонту крыши. – рассказали во вторник, 4 августа, в УМВД по Калужской области. - Кроме того, оперативники установили, что с аналогичным предложением неизвестный гражданин заходил и в соседние дома.

Вскоре был задержан подозреваемый – 58-летний житель Сухиничей. У него нашли часть похищенного имущества.

Как отмечают в полиции, за свою жизнь мужчина уже 31 год провёл в местах лишения свободы.

Новое уголовное дело возбуждено по статье «Грабёж». Подозреваемому грозит до 7 лет колонии.

Расследование сейчас продолжается.

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