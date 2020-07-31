У калужанина отобрал телефон новый знакомый

В калужскую полицию обратился мужчина с заявлением о краже телефона стоимость 63 тысячи рублей, сообщили сегодня, 31 июля, в региональном УМВД.

Как пояснил потерпевший, он познакомился с молодым человеком на улице. Они начали общаться за бутылочкой спиртного, после чего новый знакомый попросил у калужанина посмотреть его мобильный телефон. Когда гаджет оказался в руках у молодого человека, он неожиданно вытащил из корпуса устройства сим-карту и, бросив ее на землю, убежал с телефоном в неизвестном направлении.

Полиция нашла похитителя. Им оказался ранее судимый 21-летний житель Вологодской области, временно находящийся в Калуге. Похищенный телефон также был обнаружен у него правоохранителями. Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.