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В Сосенском при благоустройстве пруда вскрылись денежные махинации

Екатерина Киселева
Опубликовано: 30.07.2020 15:24 6 900
В Сосенском при благоустройстве пруда вскрылись денежные махинации

В Козельском районе расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и злоупотребления должностными полномочиями, сообщили вчера, 29 июля, в областной прокуратуре.

- Установлено, что в мае 2019 года между администрацией ГП «Город Сосенский» и строительной организацией в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключен контракт на благоустройство пруда на территории Сосенского, - рассказали КП40 в прокуратуре. - Стоимость контракта превысила 5 миллионов рублей.

Проверка, которую проводили прокуратура, сотрудники полиции и привлеченные эксперты, установила, что  работы по благоустройству выполнены ненадлежащим образом. Подрядчик не выполнил работы на сумму более 400 тысяч рублей.

Несмотря на наличие явных недоработок сотрудники администрации  Сосенского приняли работу подрядчика, подписали акт и перечислили денежные средства в полном объеме. Оценку их действиям предстоит дать прокуратуре.

Расследование уголовного продолжается.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 30.07.2020 15:24 6 900
Тэги: криминал
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