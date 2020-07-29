Калужане продолжают дарить мошенникам свои сбережения

Сотрудники полиции сегодня, 29 июля, сообщили о новых случаях телефонных мошенничеств.

- Несмотря на предпринятые меры по предупреждению мошенничеств и краж, совершаемых дистанционным способом, и поток профилактической информации о подобного рода преступлениях, калужане продолжают попадаться на уловки преступников, - рассказали КП40 в полиции.

Так, в Калуге на мобильный телефон местной жительнице позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о несанкционированной операции по ее счету. Женщина поверила преступнику и сообщила ему реквизиты карты и коды доступа из СМС-сообщений. Получив электронный доступ к ее счету, злоумышленник похитил у нее 84 тысячи рублей.

Аналогичным способом были украдены деньги у двух молодых калужанок. Суммы ущерба составили 72 тысячи рублей и 76 тысяч рублей.

Еще одна жительница Калуги поверила преступнику, который сообщил ей что на ее банковский счет будут начислены бонусы, только для этого она должна сообщить ему свои персональные данные. Что женщина и сделала, а вместо зачисления бонусов у нее было похищено 12 тысяч рублей.

9 тысяч рублей было украдено у другой жительницы Калуги. Женщина поверила, что с ней разговаривает сотрудник службы безопасности банка, который предложил ей срочно отметить несанкционированную операцию по оформлению на ее имя кредита. Калужанка согласилась и также сообщила все свои данные и данные кредитной карты.