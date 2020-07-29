В Калужской области безработный воровал металл в пункте приема и сдавал в другой

В Балабанове 35-летний безработный мужчина нашел весьма необычный способ добыть денег. Об этом случае сегодня, 29 июля, рассказали в региональном УМВД.

В дежурную часть поступило заявление от владельца пункта по приему металла о том, что кто-то похитил с территории предприятия медный кабель. Сумма ущерба составила 18 000 рублей. Подозреваемый вскоре был найден.

По версии полиции, с апреля по июль 2020 года безработный мужчина неоднократно проникал на территорию предприятия, откуда воровал медный кабель.

Металл он сдавал в пункт приема, который находился на другом конце города. Всего им было похищено более 300 килограммов лома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде.