В Калужской области директор организации сам себе начислял премии

Житель Людиновского района, занимая руководящую должность в организации, решил воспользоваться служебным положением и незаконно увеличить себе заработную плату путем премиальных начислений. Об этом инциденте в пятницу, 24 июля, рассказали в региональном УМВД.

По версии полиции, мужчина умышленно завышал себе премиальные выплаты, а в некоторых случаях самовольно премировал себя. Таким образом, общая сумма незаконно полученных денежных средств составила более 140 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно действующему законодательству, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Ведется следствие.