В Обнинске иностранец попался на взятке полицейскому

В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту взяточничества, сообщили сегодня, 22 июля, в региональном УМВД.

По версии полиции, 33-летний иностранец узнал, что его родственник задержан по подозрению в совершении кражи спортивных товаров из магазина. И за вознаграждение предложил сотруднику уголовного розыска не передавать материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Момент, когда он передавал оперативнику взятку в 10 тысяч рублей, был зафиксирован на камеру видеонаблюдения. Ведется следствие.