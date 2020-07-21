Калужанин угнал машину у бывшего работодателя

В полицию Калуги обратился местный житель с заявлением об угоне автомобиля стоимостью 125 тысяч рублей, сообщили сегодня, 21 июля, в областном УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался 32-летний калужанин, ранее работавший у потерпевшего.

По версии полиции, в ночное время он приехал к гаражу, где стоял автомобиль, разбил окно и проник внутрь. В помещении он нашел ключи от автомобиля, завел двигатель и попытался ее перегнать. Однако по дороге в баке закончился бензин, мужчина оставил автомашину на обочине и скрылся.

Как пояснил подозреваемый, угнать машину он решил, чтобы проучить своего работодателя, с которым у него возникли разногласия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.