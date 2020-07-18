19-летний калужанин потратил 12 тысяч с чужой карты

В калужскую полицию обратилась женщина с заявлением о хищении денег с карты. Накануне она ее потеряла. И вскоре ей стали приходить уведомления о списании денег, рассказали сегодня, 18 июля, в региональном УМВД.

Подозреваемым оказался 19-летний ранее судимый калужанин.

- Он нашел банковскую карту на улице, после чего решил воспользоваться ею для покупок. В различных торговых точках он предъявлял данное платежное средство для бесконтактной оплаты продуктов питания на сумму, для которой не требуется введения пин-кода, - рассказали КП40 в полиции.

Картой он расплачивался неоднократно, пока на счете ничего не осталось. Общая сумма ущерба, причиненного калужанке, составила около 12 тысяч рублей.

На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до 5 лет.