Гости Калуги воровали на дачных участках инструменты

В полицию поступил ряд обращений о хищениях имущества из частных домовладений, расположенных в одном из садоводческих товариществ Калуги, сообщили сегодня, 18 июля, в областном УМВД.

Подозреваемыми оказались двое мужчин: ранее судимый 36-летний житель Владимирской области и 29-летний житель Тульской области, приехавшие в Калугу на заработки.

По версии полиции, фигуранты занимались на одном из садовых участков подсобными работами. Во время отсутствия владельца подозреваемые вернулись к дачному дому. Используя вилы, они отжали раму окна и проникли внутрь помещения, откуда похитили различные электроинструменты.

Также мужчины подозреваются в краже садового инвентаря и бытовой техники из дома и гаража, расположенных на двух соседних участках.

В общей сложности фигурантам инкриминируется три эпизода преступной деятельности, общая сумма ущерба по которым составила более 54 тысяч рублей.

Мужчин заключили под стражу. Расследование продолжается.