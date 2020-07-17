Подростки из социального центра грабили магазины из-за скуки

В Дзержинском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного на семерых воспитанников социального центра за многочисленные кражи и разбой, сообщили сегодня, 17 июля, в Следственном комитете по Калужской области.

По версии следствия, летом 2019 года шесть юношей и одна девушка в возрасте 16-17 лет совершали кражи и грабежи в магазинах Калуги и Дзержинского района. За это время они успели похитить 19 мобильных телефонов, спиртные напитки и сигареты, парфюмерную продукцию, деньги, аккумуляторные батареи.

Кроме того один из юношей совершил грабеж, открыто похитив женскую сумку с деньгами у жительницы Кондрова. Соучастники обвиняются в краже денег из кабинета бухгалтерии социального центра, в котором воспитывались шестеро из семи обвиняемых.

В ходе расследования с несовершеннолетних взяли подписку о невыезде. Однако двумя юношами условия меры пресечения были нарушены, и они продолжили совершать преступления, находясь под следствием. В связи с этим на период расследования молодые люди, одному из которых 17, а второму уже исполнилось 18 лет, заключены под стражу.

На допросах воспитанники сообщали, что после занятий в тренажерном зале, в бассейне и игры в футбол они с разрешения воспитателей уходили на прогулку. Гуляли подростки за пределами социального центра. Иногда они самовольно покидали учреждение и уезжали в Калугу, где совершали преступления из-за того, что им было скучно.