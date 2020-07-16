В Калужской области дали реальный срок за угрозу убийством

В Обнинске вынесен приговор 59-летнему местному жителю за угрозу убийством, сообщили в четверг, 16 июля, в областной прокуратуре.

Как установлено в судебном заседании, в январе 2020 года мужчина, будучи пьяным, в ходе ссоры с пожилым отцом взял кухонный нож, направил клинок в область его лица и высказал неоднократно угрозу убийством: «Я тебя убью, зарежу, ножей мне хватит на всех».

- Так как подсудимый неоднократно был судим за совершение аналогичных преступлений в отношении своего отца, суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал его виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, – пояснили КП40 в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.