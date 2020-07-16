В Калужской области поймали серийного вора

В Калужской области установлены обстоятельства совершения семи краж и одного грабежа, зарегистрированных на территории Калужской и Брянской областей, сообщили сегодня, 16 июля, в областном УМВД.

По версии правоохранителей, 40-летний житель Брянской области воровал в сетевых магазинах различную продукцию. Он складывал все, что ему было нужно, в пакет и, минуя кассу, уходил из магазинов. В каждом конкретном случае сумма причиненного ущерба варьируется от 2700 рублей до 6300 рублей. Всего установлено шесть таких эпизодов.

В седьмом случае была похищена выручка магазина в сумме 4000 рублей, оставленная работниками торговой точки на прилавке без присмотра.

Кроме того, как полагают следователи, мужчина через незапертую дверь проник в один из жилых домов Калуги, где сложил в сумку различное имущество на общую сумму более 43 тысяч рублей, однако был застигнут на месте жильцами дома. С похищенным имуществом он выбежал на улицу и скрылся.

Личность и местонахождение грабителя была установлена сотрудниками уголовного розыска. Фигурант был задержан и заключен под стражу.

Окончательное решение по данному делу в ближайшее время примет суд.