В Калужской области ревнивый муж до смерти избил жену

В Калужской области вступил в законную силу приговор Дзержинского районного суда в отношении 47-летнего жителя Медыни.

- В сентябре прошлого года в Медыни супруга 47-летнего осужденного сообщила ему, что во время отбывания им наказания в местах лишения свободы она была ему неверна, - рассказали во вторник, 14 июля, в прокуратуре Калужской области. - Утром следующего дня подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру супруги и застал ее с другим мужчиной. Он избил женщину, нанеся множественные удары, от которых она скончалась.

Как выяснили следователи, в тот же день виновник сообщил о произошедшем своим знакомым – 23-летнему мужчине и 28-летней женщине. Они помогли вынести труп жены из квартиры и закопать на приусадебном участке её дома.

47-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима на 12 лет и 9 месяцев. Соучастников – на один год в колонию общего режима. Женщине при этом отсрочили наказание, пока её ребёнку не исполнится 14 лет.

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