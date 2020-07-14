В Калужской области мужчина сушил в заброшенном доме дикую коноплю

В одной из деревень Сухиничского района 28-летний местный житель обнаружил кусты дикорастущей конопли. Он сорвал ее, сложил в рюкзак и перенес в заброшенный дом. Там мужчина высушил листья растения, измельчил и хранил в газетных свертках.

Как сообщили сегодня, 14 июля, в областном УМВД, вскоре сотрудники полиции получили информацию о возможном месте хранения запрещенного растения. При осмотре помещения оперативники обнаружили около 687 граммов наркотического средства «каннабис» и более 300 граммов конопли.

По версии следствия, наркотики предназначались для личного потребления. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вскоре фигуранту предстоит объяснить мотивы своего поступка в суде.