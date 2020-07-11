В Калужской области хозяйка кафе попалась на взятке полицейскому

В декабре 2019 года в одном из кафе Спас-Деменского района сотрудниками полиции проводилась проверка по факту продажи немаркированных табачных изделий и хранение алкоголя без соответствующей лицензии, сообщила вчера, 10 июля, областная прокуратура.

Владелице кафе грозил штраф в 500 тысяч рублей. Желая избежать наказания, женщина решила подкупить сотрудника полиции и передала ему в качестве взятки 40 тысяч рублей.

Полицейский не намеревался брать деньги, и дело дошло до суда, который признал женщину виновной. За попытку подкупить должностное лицо ей присудили штраф в размере 200 тысяч рублей.