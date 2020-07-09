В Калуге водитель магазина присвоил 216 тысяч

33-летний ранее судимый житель Калуги работал водителем в торговой организации. После одного из рабочих дней он собрал с трех торговых точек дневную выручку и забрал ее себе, минуя бухгалтерию. Об этом в четверг, 9 июня, рассказали в калужской полиции.

Вместе с выручкой, которая составила 216 тысяч рублей, мужчина уехал в другой город, где и потратил все деньги. Его местонахождение было установлено сотрудниками полиции. По факту присвоения денежных средств возбуждено уголовное дело. С фигуранта взяли подписку о невыезде.

Расследование продолжается.