В Калужской области завели уголовное дело на адвоката

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты. Его подозревают в неуплате алиментов, сообщает во вторник, 7 июля, калужское региональное управление Следственного комитета.

- С ноября 2019 по июнь 2020 года адвокат не платил без уважительных причин средства на содержание 8-летней дочери, назначенные к уплате решением мирового судьи, - отмечают в СК. - Сумма перечисленных алиментов за этот период составила три тысячи рублей и является незначительной.

Следователи говорят, что в прошлом году подозреваемого привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, после чего часть задолженности он погасил. В настоящее время задолженность адвоката по алиментам составляет около 100 тысяч рублей.

- В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством адвокат является лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовным делам, - пояснили в СК. - Решение о возбуждении уголовного дела принимается руководителем регионального управления Следственного комитета на основании собранных материалов. В настоящее время следователем проводится сбор доказательств по уголовному делу, расследование продолжается.

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