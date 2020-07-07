В Калужской области мужчина оплатил покупки чужим телефоном

49-летний мужчина из Малоярославецкого района стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества, сообщила 7 июля пресс-служба регионального УМВД.

В гостях он увидел на столе телефон и забрал его себе. По словам подозреваемого, он подумал, что это его мобильный. И только на улице понял, что забрал чужую вещь. Но решил оставить гаджет себе, к тому же он обнаружил в нем мобильное приложение и решил отправиться по магазинам.

Мужчина купил себе одежду и обувь, потом зашел в продуктовый, купил много разных продуктов, которые потом раздал друзьям. Во всех магазинах он расплачивался бесконтактным способом с помощью украденного телефона.

Общий причиненный ущерб составил больше 20 тысяч рублей: 10 тысяч стоил телефон и 10 596 рублей подозреваемый оставил в магазинах.

При задержании выяснилось, что он нигде не работает. Мужчина во всем раскаялся и обещал вернуть деньги. Телефон у него изъяли и вернули законной владелице.