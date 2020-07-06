Жителю Узбекистана грозит до 10 лет за серию краж в Калуге

19-летний житель Узбекистана обвиняется в краже сотового телефона, денег с банковской карты и продуктов питания в калужском магазине, сообщила сегодня, 6 июля, областная прокуратура.

- В марте 2020 года он с применением насилия открыто похитил сотовый телефон у своего знакомого. После чего с помощью услуги мобильный банк перевел с банковского счета денежные средства на счет своей знакомой. Кроме этого обвиняемому вменяется 3 эпизода хищения продуктов питания из магазина, по двум из которых им было совершено нападение с применением отвертки на его сотрудников, - рассказали КП40 в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд. За эти преступления обвиняемому может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.