В Калужской области чёрному копателю грозит пять лет колонии

В Дзержинском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины.

- Государственным инспектором в ходе рейдового патрулирования в районе деревни Свинухово обнаружен неизвестный мужчина, производивший на территории национального парка поисковые работы с помощью металлоискателя, - рассказали в пятницу, 3 июля, в прокуратуре Калужской области. - Инспектор разъяснил нарушителю, что вести поисковые работы на территории национального парка запрещено. Злоумышленник попытался скрыться с места совершения правонарушения, однако государственный инспектор воспрепятствовал этому. В ответ мужчина применил физическую силу в отношении инспектора, неоднократно толкал его, высказывая при этом нецензурную брань и угрозы нанесения телесных повреждений.

По статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» подозреваемому грозит до 5 лет колонии.