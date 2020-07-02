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Мошенник из Калужской области обманул жителя Иркутска

Екатерина Киселева
Опубликовано: 02.07.2020 09:20 0 220
Мошенник из Калужской области обманул жителя Иркутска

В Малоярославецком районе расследуется уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты, сообщили сегодня, 2 июля, в региональном УМВД.

По материалам дела, житель Иркутска продавал в интернете мебель. Ему позвонил покупатель, который сказал, что готов купить мебель, но сам за ней приехать не сможет, поэтому пришлет курьера. При этом он настойчиво просил у продавца реквизиты его карты и код доступа к личному кабинету, чтобы перевести всю сумму за товар. Иркутчанин так обрадовался, что ему быстро удалось продать мебель, что сразу сообщил мошеннику всю информацию.

Однако вместо денег за товар ему вскоре пришло сообщение о списании со счета 120 тысяч рублей. Догадавшись, что попался на уловку злоумышленника, мужчина сообщил в полицию. Поскольку списание денег происходило на территории Калужской области, к расследованию подключилась наша полиция.

Личность преступника вскоре была установлена. Им оказался нигде не работающий житель Малоярославецкого района, который уже дал признательные показания.

Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 02.07.2020 09:20 0 220
Тэги: криминал
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