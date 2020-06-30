В Калуге поймали похитителей забора

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту кражи металлического забора. Общий ущерб составил 70 тысяч рублей, сообщили сегодня, 30 июня, пресс-служба регионального УМВД.

Двое ранее судимых калужан ночью на чужом участке сняли 30 листов профнастила, срезали 8 металлических столбов и сложили их неподалеку, чтобы вывезти. Утром они приехали на арендованной машине, погрузили «добычу» и поехали в пункт приема. В это время их увидел кто-то из соседей и позвонил в полицию.

Стражи порядка догнали машину с ворами, которые ехали в пункт приема металла, и задержали их.

Сейчас фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.