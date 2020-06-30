В Калужской области блогер ударил женщину-пристава

В Обнинске местного 57-летнего жителя подозревают в применении насилия в отношении женщины-пристава. Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили во вторник, 30 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 25 июня 2020 года подозреваемый находился в здании Обнинского городского отделения судебных приставов на личном приеме у судебного пристава-исполнителя по поводу неоплаты им штрафов за правонарушения в области безопасности дорожного движения, - отмечают в СК. - Мужчина был недоволен наложенным взысканием и нанес не менее трех ударов руками в область плеча женщины-пристава, причинив ей физическую боль и телесные повреждения.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

- По имеющейся информации, подозреваемый называет себя блогером и ведет YouTube-канал, где нередко размещает видео диалогов с сотрудниками правоохранительных органов, - говорят следователи.

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