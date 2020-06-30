В Калужской области мужчина пытался бесплатно отовариться в магазинах

В Козельске 50-летний мужчина пытался ограбить два магазина, а в ответ на сопротивление продавцов распускал руки. Сегодня, 30 июня, в полиции рассказали подробности уголовного дела.

Сначала подвыпивший мужчина зашел в аптеку и попросил у фармацевта очки с витрины, якобы чтобы примерить их и купить. Получив товар, он стал двигаться к выходу. Когда фармацевт попыталась остановить посетителя, он ударил ее, разбил витрину и ушел.

Затем незадачливый покупатель отправился в магазин сантехники, расположенный рядом с аптекой. Там он взял насос, а когда его попросили оплатить покупку, завил, что у него нет денег. На просьбу вернуть товар мужчина схватил с кассы ножницы, начал размахивать ими и угрожать. Продавец нажала тревожную кнопку.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, которые доставили его в полицию. Фигуранту предстоит объяснить мотивы своих поступков.