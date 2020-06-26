В Калужской области задержали телефонного мошенника

Жителя Малоярославецкого района, ранее судимого, подозревают в серии телефонных мошенничеств, результатом которых стало хищение денег с банковских счетов потерпевших, сообщила сегодня, 26 июня, пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, подозреваемый увидел на одном из сайтов объявление о продаже мебели. Он созвонился с продавцом и сообщил о готовности приобрести товар. И даже пообещал осуществить предоплату предстоящей сделки. Для перевода денег запросил у собеседника реквизиты его банковской карты и коды доступа к личному кабинету. Таким образом, он похитил со счета потерпевшего 949 тысяч рублей.

При проверке задержанного была собрана доказательная база, позволяющая подозревать его в совершении ещё четырех аналогичных преступлений. Мужчине инкриминируется хищение 47 тысяч и 73 тысяч рублей у жителей Санкт-Петербурга, 55 тысяч рублей у жителя Москвы и более 600 тысяч у жителя Московской области.

Сейчас телефонный мошенник находится под стражей.