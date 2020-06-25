В Калуге подросток ограбил магазин

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту кражи денег из кассового аппарата в магазине, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как пояснили сотрудники торговой точки, один из посетителей подошел к кассиру, обслуживающего другого клиента, взял из открытого кассового аппарата купюру достоинством одна тысяча рублей и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена сотрудниками полиции. Воришкой оказался несовершеннолетний калужанин. Во время дачи показаний он сознался в содеянном и рассказал, что потратил деньги на собственные нужды.

На период расследования в с подозреваемого взял подписку о невыезде.