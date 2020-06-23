В Калуге у охранника украли 2 миллиона рублей

Калужский районный суд вынес приговор 31-летнему мужчине. Его признали виновным в разбое.

- Осужденный с двумя подельниками, заранее разработали план разбойного нападения на сотрудника частной охранной организации, перевозившего денежные средства фирмы, - сообщили во вторник, 23 июня, в прокуратуре Калужской области. - Один из соучастников преступления, который являлся сотрудником охранной организации, предоставил всю необходимую информацию о перевозимых суммах и маршрутах их движения.

Само нападение произошло 24 июля 2019 в административном здании на улице Тульской.

- Виновник нанес потерпевшему множественные удары кулаками в лицо, от которых тот упал на ступеньки, - отмечают в прокуратуре. - Злоумышленник вырвал из его рук три конверта с денежными средствами на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Калужанина отправили в колонию строгого режима на четыре года. Расследование в отношении подельников ещё продолжается.