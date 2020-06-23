В Калужской области женщина надругалась над могилами на кладбище

В Жуковском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 61-летней женщины из военного городка Серпухов-15 Московской области.

- Женщина в мае текущего года повредила места захоронения и надмогильные кладбищенские сооружения, - рассказали во вторник, 23 июня, в прокуратуре Калужской области. - Злоумышленница, исходя из показаний очевидцев, умышленно вырвала деревянные кресты и металлическую лавку, убрала с могил искусственные цветы и предметы церемониальной атрибутики, после чего перенесла их на стихийную свалку.

Подозреваемой грозит до трёх месяцев ареста.