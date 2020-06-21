В Калуге водитель оставил чужую машину без колёс

В Калуге украли колёса с припаркованной возле гаража машины. В воскресенье, 21 июня, об этой истории рассказали в управлении МВД по Калужской области.

- Имелись основания полагать, что подозреваемые могут передвигаться на автомобиле иностранного производства, - отмечают в полиции. – И в микрорайоне «Силикатный» остановили транспортное средство, схожее по приметам с автомобилем, указанным в ориентировке.

23-летний водитель сознался в краже и отдал владельцу колёса. Расследование сейчас продолжается.