Калужская область превысила средние по стране показатели открытости экономики

В четверг, 18 июня, заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ и руководитель управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Андрей ЛАМАКИН на заседании оперативного штаба по поэтапному восстановлению в области экономической активности и социальной стабильности доложили о результатах реализации мер государственной поддержки бизнеса.

На данный момент в регионе не могут возобновить работу порядка 12 тысяч сотрудников предприятий, деятельность которых временно приостановлена в связи с коронавирусом. Ограничительные меры не распространяются на 97,3% всех региональных субъектов предпринимательства. Этот показатель выше, чем в среднем по России.

Самая популярная федеральная мера господдержки – кредиты под 2% годовых на возобновление деятельности бизнеса и социально ориентированных НКО, работающих в пострадавших отраслях экономики. Эти выплаты вместе с процентами можно будет списать при условии сохранения 90% трудового коллектива. Также востребованы беспроцентные займы на заработную плату. Всего данную помощь получили 1184 организации (более 64 % заявителей).

Прямую финансовую поддержку из регионального бюджета получили 602 бизнесмена. В числе областных мер помощи - освобождение от арендной платы за пользование госимуществом, возмещение части затрат на оплату электроэнергии и приобретение оборудования, целевые микрозаймы, субсидии самозанятым.

Управление федеральной налоговой службы по Калужской области уже перечислило пострадавшим в период пандемии калужским предпринимателям за апрель и май уже свыше 632 миллионов рублей. Положительные решения принимаются в отношении большинства поданных заявок. Наиболее частые причины отказа предоставления налоговых льгот - организация не включена в единый реестр малого и среднего предпринимательства или отрасль не входит в число пострадавших. Каждый такой случай отказа тщательно прорабатывается.