В Калужской области ревнивая женщина разбила машину соперницы

В Боровском районе расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества, сообщили сегодня, 18 июня, в пресс-службе регионального УМВД.

По версии правоохранителей, подвыпившая 43-летняя местная жительница на почве ревности решила выяснить отношения со своей знакомой и пришла к ней домой. Но дверь никто не открыл. Тогда женщина вышла во двор и, увидев припаркованный автомобиль своей знакомой, ударила ногой в водительскую дверь. Сигнализация не сработала. Фигурантка продолжила наносить удары по машине. Происходящее увидели соседи и вызвали полицию.

В итоге у автомобиля оказались сколоты ветровые стекла, разбиты задние фонари, сломаны зеркала заднего вида и деформирован кузов. Общая сумма причиненного ущерба составила более 92 тысяч рублей.

Женщину забрали в полицию для дачи показаний.

Окончательное решение по данному делу примет суд.