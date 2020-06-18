В Калуге супруги прикинулись инвалидами и получили два с половиной миллиона

В Калуге устанавливаются обстоятельства мошенничества при получении социальных выплат в особо крупном размере, сообщили сегодня, 18 июня, в региональном УМВД.

Фигурантами дела стали супруги.

По версии следствия, 52-летняя местная жительница в декабре 2011 года сообщила ложные сведения о своем здоровье в поликлинике, чтобы получить инвалидность. Инвалидность ей дали на определенный срок, однако, при оформлении социальных выплат она предоставила бессрочную справку.

Таким образом, женщина до октября 2019 года ежемесячно получала деньги. В общей сложности за восемь лет – 1,5 миллиона рублей. Ее супруг, 57-летний калужанин, таким же способом успел получить 1 миллион рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Расследование продолжается.