В Калужской области телефонные мошенники оформили на мужчину кредит

Житель Калужской области попался на уловки телефонных мошенников, которые, представившись сотрудниками банка, сообщили ему о подозрительной активности в отношении его банковского счета, сообщила сегодня, 17 июня, пресс-служба регионального УМВД.

Они убедили мужчину, что кто-то пытается оформить на него кредит. Чтобы этого не допустить, мошенники попросили его сообщить данные для входа в личный кабинет. Воспользовавшись доступом, они сами дистанционно оформили на его имя заявку на кредит, а после получения одобрения со стороны банка, перечислили кредитные средства на свой счет.

В итоге, в ходе общения с лже-банкирами, потерпевший лишился около 250 тысяч рублей.