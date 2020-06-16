На калужанку завели уголовное дело за получение пособия по безработице

51-летняя жительница Калуги стала фигуранткой уголовное дело за мошенничество, сообщила сегодня, 16 июня, пресс-служба регионального УМВД.

По версии правоохранителей, будучи уволенной с места работы по сокращению, она встала на учет в Центр занятости населения, где ей было назначено пособие по безработице. Спустя некоторое время женщина снова официально трудоустроилась, однако биржу труда об этом не проинформировала. И на протяжении шести месяцев продолжила получать социальное пособие. Общая сумма незаконно полученных денег составила более 49 тысяч рублей.

Расследование продолжается.