В Калужской области женщина зарезала мужа кухонным ножом

В Сухиничах 56-летняя женщина предстанет перед судом за убийство мужа, сообщил сегодня, 11 июня, Следственный комитет по Калужской области.

По версии следствия, 16 февраля 2020 года обвиняемая находилась вместе со своим мужем в квартире, где между ними возникла ссора. Женщина, резавшая в это время хлеб, подошла к мужу и нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. В результате чего причинила супругу проникающее ранение грудной клетки, от которого он скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.