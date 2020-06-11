В Калуге сотрудница продуктового магазина наворовала почти на миллион

В калужскую полицию обратилась директор продуктового магазина и сообщила о недостаче в размере более 830 тысяч рублей, сообщила сегодня, 11 июня, пресс-служба УМВД.

В ходе проверки было установлено, что к хищению может быть причастна продавщица торговой точки – 32-летняя местная жительница. По версии правоохранителей, женщина на протяжении нескольких месяцев забирала из магазина продукты питания, а также деньги, вырученные в течение рабочего дня. Подозреваемая также призналась, что часть продукции реализовывала покупателям «в долг», без последующего внесения оплаты за них в кассу.

Возбуждено уголовное дело. С подозреваемой взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.