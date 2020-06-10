В Калуге мужчина отремонтировал припаркованный автомобиль и угнал

На 36-летнего калужанина завели уголовное дело за кражу иномарки.

Как сообщили сегодня, 10 июня, КП40 в региональном УМВД, мужчина увидел на территории гаражного кооператива припаркованный автомобиль, который оказался неисправным. Через некоторое время он вернулся к нему, заменил на месте некоторые детали, завел двигатель и угнал машину в другой микрорайон.

После чего похититель благополучно продал ее за 10 тысяч рублей.

Стражи порядка установили местонахождение угонщика. Машину у покупателя изъяли и вернули законному владельцу.

Расследование продолжается.